O primeiro momento do jantar inserido no “Pacote de Experiência Gastronómica” consiste num couvert de trigo, manteiga e azeite, seguido de uma entrada de ovo, porco preto e trufa. O terceiro momento inicia os pratos principais, com o robalo acompanhado de batata e limão a fazer as honras. Segue-se a degustação do prato de carne a cargo de vazia charolesa, topinambur e shiitake. O quinto momento reserva uma sobremesa de cacau 66% de São Tomé, com fava tonka e cardamomo e, por fim, o jantar termina com o clássico café, com um toque extra de laranja e canela.

Este pacote gastronómico foi pensado pelo recém-contratado chefe de cozinha Carlos Marques para ser uma experiência personalizada e intimista. O chefe acompanhará cada refeição para revelar os segredos das suas criações.

Com 42 anos e um longo percurso profissional, o portuense Carlos Marques escolheu recentemente o Montargil Monte Novo para ser a sua nova casa. Antes de rumar ao monte alentejano, foi chefe consultor em diversos restaurantes, como o Versus em Pedra, Bistrô Versus em Pão e o Art e Cozinha. E ao longo da sua carreira, foi Chefe de Cozinha, Chefe-Executivo e Head Chef em vários restaurantes e hotéis de norte a sul.

O Montargil Monte Novo conta com vista panorâmica para a Barragem de Montargil, apresenta setes moradias com piscina privativa, assim como quatro quartos na “Casa Redonda”.

O “Pacote de Experiência Gastronómica” orça os 188 euros por pessoa em quarto duplo.