O edifício principal da Praça, onde funciona a pastelaria e padaria, a mercearia, a queijaria e a garrafeira, é agora palco para em família, sozinho, a dois ou entre amigos, saborear um brunch ao fim de semana. Em formato buffet, a refeição conta com atividades dedicadas às crianças.

Nas estações que compõem o brunch encontramos a “Grande mesa da Praça” com uma seleção de queijos e enchidos regionais (chouriço do Fumeiro do Barroso, o chouriço de porco preto d’Os Beloteiros ou o queijo da Quinta de São Cosme) e, para acompanhar o Pão da Praça, um pão de fabrico próprio, artesanal, feito com massa mãe e que vai para a mesa ainda quentinho. Uma seleção de compotas artesanais e azeites para molhar no pão também está disponível. É ainda aqui que encontramos o iogurte e granola caseira, fruta nacional da época e, para os mais gulosos, brownie de chocolate, torta de laranja, arroz-doce, bolo de milho e bolo de iogurte.

Porque não há brunch sem ovos, a oferta da Praça conta com Ovos biológicos com farinheira, Escalfados em tomatada e Omelete rústica com ervas frescas. Por sua vez, as tostas em pão da Praça apresentam a versão mista (Focaccia de queijo e peru no forno) passando pela do Operário (Focaccia de folhas, ovo, maionese de azeitonas) ou a do Pastor (Focaccia de pesto, folhas verdes e queijo da Ilha). Já a oferta de panquecas divide-se entre doces e salgadas.

Nas opções quentes constam as sopas, de Caldo verde e Legumes, um prato quente que muda de acordo com a estação e pizzas artesanais feitas na Praça. Indicada para os vegetarianos encontra-se a Pizza veggie (curgete bio, cogumelos, manjericão e queijo de São Jorge) e para os apreciadores da charcutaria nacional, a Pizza do fumeiro (com uma seleção de charcutaria e queijos da Praça).

As bebidas estão incluídas: sumos naturais de fruta, limonada, chá frio, águas aromatizadas, café e vários tipos de leite.

Enquanto os adultos desfrutam do brunch, as crianças podem participar em workshops temáticos organizados em parceria com a Magnolia Method, uma associação sem fins lucrativos de apoio a crianças e jovens. Os workshops decorrem todos os domingos, são de acesso gratuito aos clientes da Praça e realizam-se no edifício em frente, o do Refeitório, com a supervisão da equipa. O próximo acontece no domingo, 3 de março, com o tema “Os pássaros regressam a casa” no qual as crianças vão fazer pássaros com os mais variados materiais. Os restantes workshops estão agendados para dia 10 de março, com o tema “Uma flor especial para as mulheres” - no qual os mais pequenos vão fazer flores em papel craft como celebração do Dia da Mulher; a 17 de março, o workshop é dedicado a fazer uma prenda para o Pai, um porta-moedas em material reciclado e dia 24 de março é a vez do workshop “Vamos semear para depois colher” onde vão plantar bolbos e sementes. Além destas atividades, nos espaços exteriores da Praça as crianças podem aproveitar para andar nas suas próprias bicicletas ou trotinetes.

O brunch decorre aos sábados e domingos, das 11h00 às 15h00, com o preço de 30€ por adulto. Crianças entre os cinco e os 12 anos pagam 15€. Até aos 4 anos as crianças não pagam. As reservas podem fazer-se aqui.