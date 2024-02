É fã de trufa e de queijo raclette? Então não vai querer perder estes novos hambúrgueres de edição limitada

Depois dos hambúrgueres especiais lançados em novembro do ano passado, o Coliseo e o Kimchee, chegam agora dois novos sabores exclusivos – o Raclette e o Truffle 2.0. “Na Restalia, o nosso objetivo é oferecer uma experiência gastronómica excecional e acessível a todos os nossos clientes, mesmo quando incorporamos ingredientes selecionados como trufa e queijo raclette nos nossos hambúrgueres de edição limitada. Para alcançar este equilíbrio entre qualidade e preço, implementamos várias estratégias, tais como a otimização dos nossos processos operacionais para maximizar a eficiência na cadeia de abastecimento, produção e serviço, o que nos permite manter os custos sob controlo sem comprometer a qualidade dos ingredientes”, explica Silvia de Antonia, Chief Culinary Officer da Restalia, ao SAPO Lifestyle.

Silvia de Antonia, Chief Culinary Officer da Restalia créditos: DR

O hambúrguer Raclette conjuga a suculência da carne com a cremosidade do queijo raclette derretido e conta ainda com alface, bacon e uma mistura de cebola e cogumelos, cobertos com molho aioli.

Já o hambúrguer Truffle 2.0 apresenta uma combinação de ingredientes diferenciados: carne de vaca, queijo americano, cebolas caramelizadas, um medalhão cremoso e estaladiço de cheddar, bacon no interior e maionese de trufas como toque final.

Ainda que a marca procure oferecer aos seus clientes sabores diferenciados, Silvia de Antonia garante que existe uma igual preocupação em incluir as tradições gastronómicas de cada mercado: “É essencial para nós incluir produtos locais nos menus dos nossos restaurantes. Normalmente, 15-20% do menu é adaptado a cada mercado. Em Portugal, por exemplo, o menu de alguns franchisings Restalia inclui opções como pastéis de Belém, vinho verde ou vinho português."

Atualmente, existem quatro restaurantes The Good Burguer em Portugal, um no Porto e três em Lisboa. Os sabores Raclette e Truffle 2.0 estão disponíveis até dia 30 de abril, por um valor de 9,50€.