A partir do dia 17 de julho, no contexto do Dia dos Avós, netas e netos vão poder dar asas à imaginação e escrever um pequeno texto dedicado aos seus avós, participando no passatempo “Massagens para avós e netos” do Facebook da Companhia Portugueza do Chocolate. O anúncio dos vencedores far-se-á a 26 de julho.

Os packs de massagens à base de chocolate e experiências de degustação de vinho e chocolate, orçam os 45 euros (base) e carecem de marcação através do Facebook da Companhia Portugueza do Chocolate.