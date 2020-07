Annabel Langbein, a chefe de cozinha que nos propõe uma viagem à mesa da Nova Zelândia

A partir da cozinha simples da sua cabana de família perto do lago de Wanaka, na Nova Zelândia, Annabel Langbein mostra como é fácil ter uma alimentação saudável e nutrida mesmo na correria do dia a dia. Como cenário, a cozinheira e estrela do pequeno ecrã, conta com as montanhas do sudoeste do seu país natal.

Assim, a partir de 20 de julho, a cozinha dos antípodas chega a nossas casas à boleia das três temporadas de “Annabel Langbein: The Free Range Cook” (21h50), transmitido pelo canal temático 24Kitchen. Oportunidade para acompanharmos uma cozinha com produtos frescos e bons vinhos. A apresentadora revela, ainda, os segredos de pratos caseiros com o mínimo esforço.

créditos: 24Kitchen

Entre as dezenas de receitas propostas, está a carne de vaca grelhada acompanhada de espargos, confecionada no ambiente de uma vinha na margem do pitoresco Rio Tukituki. Para terminar a refeição, Annabel prepara as simples Tartes de Ruibarbo, tudo na solarenga Hawkes Bay.

Já em casa, no seu jardim, a cozinheira colhe as primeiras ervilhas da estação para usar numa salada de cenoura tailandesa e visita um chocolateiro artesanal, que é o seu convidado para um jantar de inspiração asiática composto por barriga de porco caramelizada com vegetais verdes e bolinhos de arroz.

créditos: 24Kitchen

Para sobremesa, nada menos do que potinhos de chocolate artesanal complementados com laranja, diretamente do jardim de Annabel.

Annabel Langbein, autora de livros de culinária e editora, é conhecida por promover comida orgânica e a utilização de ingredientes da época. É membro do Conselho para a Sustentabilidade na Nova Zelândia.