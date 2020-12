A campanha solidária “Ofereça o bom gelado”, empreendida pela Fratellini, decorre no site da marca: na compra de uma caixa de gelado de um litro, até três sabores, o cliente recebe um voucher com um código promocional para ser trocado por um gelado. Este, é entregue em casa, na morada indicada.

“Apesar da época natalícia ser o mote de lançamento da campanha, esta vai manter-se após a época festiva, para que qualquer pessoa possa oferecer o bom gelado durante todo o ano”, refere a Associação Acór em comunicado.

Caso o presente seja para o próprio, para usufruir da promoção o procedimento é o mesmo: na compra seguinte, basta inserir o código promocional e o artigo será gratuito.

A Fratellini nasceu em 2018, criada pela Associação Vale de Acór, uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, que trabalha desde 1994 no âmbito da recuperação de pessoas com adição, acolhendo-as e reinserindo-as na sociedade após o tratamento, nomeadamente em meio laboral.

No início do projeto, o Vale de Acór levou dois dos seus antigos residentes a Pádua, Itália, onde fizeram duas formações em geladaria com a parceria da Cooperativa Giotto. Um desses residentes é atualmente o responsável pela confeção dos gelados.

“As receitas provenientes das vendas revertem na íntegra para a Associação, permitindo que esta tenha fundos para continuar a ajudar quem mais precisa, ao proporcionar-lhes tratamento e uma nova vida. Atualmente, os gelados são confecionados na Cozinha Partilhada de Alfazina, em Almada, e vendidos através do site da Fratellini”, sublinha a Associação.

Feitos com ingredientes frescos e naturais, os gelados Fratellini estão disponíveis nos sabores chocolate, chocolate branco, avelã, caramelo salgado, oreo, baunilha, nata, stracciatella, morango, framboesa, manga e limão, em caixas de 1,5 l, 1 l e 0,5 l.

A caixa oferta tem o valor de 19,95 euros.