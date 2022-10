Além do croissant recheado com Doce de abóbora para quem prefere saborear o fruto da aboboreira sem demais ingredientes, a Croissanteria Tradicional apresenta, este mês de outubro, as opções Doce de abóbora com pedaços de noz e Doce de abóbora com amêndoas torradas laminadas. “Estes recheios podem ser escolhidos no croissant tradicional da loja ou no croissant francês vegan”, informa a equipa da croissanteria, casa de portas abertas em Lisboa (Rua Amélia Rey Colaço, n.º5i).

Esta novidade de edição especial estará disponível durante um tempo limitado, por um valor de 2,5 euros. As três variedades deste novo sabor combinam com as águas aromatizadas ou os sumos naturais: “neste caso o de maçã ou o de laranja cenoura”, são as recomendações do espaço. Quem opta por sabores quentes, tem à disposição, por exemplo, o cappuccino e o latte macchiato.

“É a primeira vez que apresentamos o sabor a doce de abóbora, desde a abertura do nosso espaço. Neste caso, decidimos apostar num sabor mais rústico, e de certa forma tradicional por ser daqueles a que estamos habituados desde há muito tempo em casa dos nossos pais e avós, refere Leonor Oliveira, sócia-gerente da Croissanteria Tradicional.