O universo do vinho vai estar em destaque nos próximos três meses no Centro de Visitas do produtor do Douro, localizado no centro histórico de Vila Nova de Gaia. No primeiro evento com assinatura Poças, a 26 de outubro, na Queijaria da Praça, os participantes irão provar cinco vinhos que irão harmonizar com cinco queijos nacionais: Ilha dos mistérios, S. Miguel cura especial 18 meses, Queijo da Beira Baixa DOP - Castelo Branco DOP, Cabra curado e Premium. Com um valor de 45 euros por pessoa, esta prova especial de queijos será acompanhada por Diana Guedes, ao leme do projeto Queijaria da Praça (Praça Marquês de Pombal, no Porto).

Para celebrar o São Martinho, o Centro de Visitas da Poças irá realizar uma prova especial, entre os dias 7 e 13 de novembro, com oferta de castanhas assadas, entre as 15h00 e as 18h00. Esta atividade terá um valor de 18 euros por pessoa.

Ainda para o mês de novembro, mais precisamente para o dia 20, o produtor do Douro preparou um workshop de mixologia no seu Centro de Visitas, com o intuito de dar a conhecer os princípios básicos desta área. A par disto, os participantes poderão ainda aprender algumas das receitas mais conhecidas de cocktails com vinho do Porto e Vermute. Com a coordenação do mixologista Carlos Santiago, gerente do The Royal Cocktail Club e vencedor do World Class em 2017, este workshop tem um valor de 30 euros por pessoa.

A Poças vai promover também uma prova de doçaria e vinho, no dia 2 de dezembro, liderada por Leonor Sousa Bastos, chef de pastelaria e autora do blog Flagrante Delícia. Neste evento os participantes poderão aprender mais sobre a nova doçaria e pastelaria portuguesa, com pairing de vinhos do produtor nortenho. Esta atividade tem um valor de 30 euros por pessoa.

Com o propósito de celebrar a época natalícia, o Centro de Visitas da Poças vai realizar uma prova especial de Natal, no dia 16 de dezembro. Durante esta atividade vão ser dadas a provar algumas sugestões de vinhos que combinam com os pratos mais típicos das festividades (bacalhau, polvo, peru e sobremesas fritas). Esta prova tem um valor de 20 euros por pessoa.

Em breve vai iniciar-se o ciclo “Jantar Fora” – jantares com chefes convidados, que serão desafiados a criar pratos que não fazem habitualmente parte do seu menu, harmonizados com os vinhos da Poças.

Estas experiências têm lugares limitados e podem ser marcadas através do site da Poças, através do e-mail visitors@pocas.pt ou contacto telefónico 223 203 257.