Presente em mais de 170 países, a Nutella continua a nutrir o espírito inovador que a define desde 1964. Em 2005, lançou o Nutella & GO! e, dez anos depois, o crocante Nutella B-ready. Em 2019, a marca da Ferrero anunciou a Nutella Biscuits e, mais recentemente, ampliou a sua gama de produtos de pastelaria com Nutella Muffin (2020) e o Nutella Croissant (2023).

Agora e para celebrar as seis décadas de existência, a Nutella preparou uma edição limitada de frascos inspirados nas pessoas que nos fazem sorrir com o intuito de promover o otimismo, lê-se no comunicado da Ferrero.

No total, e de acordo com o comunicado, estarão disponíveis 18 designs exclusivos: super-herói/heroína, fã nº 1, ícone da moda, romântico/a, sonhador/a, fotógrafo/a, professor/a, campeão/ã, chefe, explorador/a, rockstar, cozinheiro/a, artista, melhor amigo/a, génio, aniversariante e amante de animais.

Além destes novos frascos, a marca também lançou uma divertida atividade digital que permite personalizar os frascos de Nutella com as personagens da edição limitada e diferentes opções disponíveis. Para além disto, é possível descarregar o frasco personalizado e enviá-lo para alguém especial, com o objetivo de lhe arrancar um sorriso e partilhar momentos especiais.