De forma a promover os vinhos e as quintas da região, proporcionando a todos os visitantes uma experiência sensorial, sobre um dos mais bonitos cenários do mundo, o Douro & Porto Wine Festival abre as portas das 16h00 às 2h00.

No que respeita à oferta musical, no primeiro dia do festival, sobe ao palco Douro & Porto Stage Rui Pregal da Cunha (Heróis do Mar, Lx-90, Kick Out The Jams), com um live Dj set. Em seguida, é a vez de Sérgio Praia, com a Banda do Filme Variações, conquistar a plateia com os maiores êxitos do intemporal António Variações. Segue-se a cantora Fafá de Belém, num concerto preparado para o Douro. A noite termina com Gipsy Kings by Diego Baliardo, num concerto que promete pôr toda a gente a dançar.

No domingo, dia 18, o Douro & Porto Stage abre com o concerto da Irma, uma das novas promessas do panorama musical, seguida de Tiago Bettencourt. The Stranglers e Pedro Abrunhosa dispensam apresentações e são os responsáveis por encerrar a noite.

O Cooking Stage é responsável por levar a gastronomia nacional até às margens do Douro. Miguel Castro e Silva é o curador deste palco, que conta com José Julio Vintem, Marlene Vieira, António Loureiro, Catarina Nascimento, Tiago Bonito, José Guedes, Dirk Niepoort e a animação de Fernando Alvim.

No dia 17, a tarde começa com o chef Miguel Castro e Silva a apresentar o palco e seguem-se José Julio Vintem, que vai mostrar como desossar um borrego e Marlene Vieira, que acrescenta os legumes. Segue-se António Loureiro, que apresenta o Lúcio e os peixes do rio e, por fim, Dirk Niepoort vai partilhar com todos os presentes preciosas dicas de harmonização de vinhos com cozinhados.

Posteriormente, é tempo para uma prova comentada de Porto Tawny e Ruby promovida pelo IVDP, com direito a petiscos; um brinde ao Douro & Porto com chefs a cozinhar e comentar e, por fim, num momento de cumplicidade e companheirismo, sobem ao palco todos os convidados do Cooking Stage, bem como um artista a revelar do Douro & Porto Stage.

No segundo dia de festival, o palco culinário regressa com um alinhamento que inclui Miguel Castro e Silva e Fernando Alvim. O apetite será aguçado logo em seguida, com Catarina Nascimento a explicar como confecionar trutas; Tiago Bonito traz vitela com legumes e José Guedes mostra a todos a melhor forma de preparar barriga de porco.

Para finalizar a noite, Fernando Alvim sobe ao palco para a despedida com um DJ Set.

Quem se dirija ao festival vindo de outra cidade ou país, pode deslocar-se até à cidade do Porto e, aí, apanhar o comboio da linha do Douro até ao Peso da Régua. Chegando ao Peso da Régua, existem barcos à espera dos festivaleiros para os conduzir até ao recinto do festival.

Quem vem da região, pode deslocar-se até Lamego ou ao Peso da Régua. Durante os dias de 17 e 18 de setembro, a organização oferece duas opções de deslocação até ao recinto: através de transfers (barcos) gratuitos, que estarão em circulação entre as 15h00 e as 2h00, efetuando a ligação entre o Cais da Régua e o Porto Fluvial de Cambres, nos dois sentidos de viagem. A organização criou parques de estacionamento gratuitos, na cidade de Lamego e do Peso da Régua e também na freguesia de Cambres, dos quais sairão autocarros para o recinto do festival e do recinto para os parques de estacionamento oficiais.

Para quem decidir deslocar-se de automóvel, será assegurada uma zona especial para estacionamento de táxis na área do Festival. Serão também criados corredores para pedestres, com segurança, nas proximidades do local do evento, com especial atenção aos terminais de transporte coletivo.

Os bilhetes para o festival podem ser adquiridos aqui.