A Nespresso juntou-se à Fusalp, marca francesa de luxo especializada em vestuário de ski, para uma parceria que consegue juntar sabor, aconchego e um toque de elegância. Os picos cobertos de neve dos Alpes Franceses foram a inspiração para este lançamento de edição limitada que os amantes de café podem desfrutar junto da família e dos amigos este Natal.

"A parceria da Nespresso com a Fusalp oferece o melhor dos dois mundos. A expressão de estilo moderno e sofisticado da coleção combina as duas marcas, inspirando-se no emblemático padrão de diamante da Fusalp", pode ler-se no comunicado enviado.

Esta é composta por diferentes variedades de cafés exclusivos: dentro das edições limitadas temos o estive Black Espresso e o Festive Black Double Espresso (que apresentam aromas amadeirados torrados) e nas versões aromátizadas o Seasonal Delight Spices Flavored (com um sabor picante e vínico a canela, cravo e bolo de especiarias) e o Frosted Caramel Nuts Flavour (com sabor a caramelo e notas de biscoito de amêndoa e baunilha).

Esta coleção festiva inclui ainda uma linha de acessórios limitados com o famoso padrão da Fusalp e que podem servir como uma opção de prenda de Natal para quem não dispensa beber café em casa ou no trabalho, como é o caso do copo Barista Festive Glass, a Festive Coffee Mug ou a Travel Mug Nomad.

Aqui também vai poder encontrar um Calendário do Advento totalmente dedicado ao café, com opções para as linhas Original e Vertuo, que lhe permitirá descobrir e experimentar diferentes sabores na contagem descrecente até ao dia 25 de dezembro.

A coleção Nespresso x Fusalp já está à venda nas boutiques da marca e online e limitado ao stock existente.