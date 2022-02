A Nortada, casa de cervejas artesanais feitas no coração da cidade do Porto, compromete-se a preparar um encontro para todos entre 12 e 14 de fevereiro. Para isso, foram pensadas diferentes atividades e muitas sugestões, tanto nas redes sociais como no brewpub da Rua de Sá da Bandeira, nº 210.

Através das redes sociais da Nortada há uma espécie de “Tinder” que promete encontrar o par perfeito para qualquer momento. Trata-se de uma dinâmica de quiz, onde os seguidores são desafiados a responder a algumas perguntas, com swipe right e swipe left, para chegar ao estilo cervejeiro que melhor se encaixa no perfil de cada um.

créditos: Nortada

Ao mesmo tempo, o sommelier da Nortada irá estar no Brewpub da marca, entre 12 e 14 de fevereiro e todas as pessoas que fizerem reserva para jantar num dos dias poderão responder a um pequeno inquérito, para encontrar o seu pairing perfeito. Posto isto, para consumar a união, será oferecida uma cerveja de 20cl a cada cliente, do estilo que melhor se adequar.

No dia 9 de fevereiro será lançado o Pack “(Des)Norteados”, com dez cervejas de vários estilos. Este pack poderá ser adquirido na loja online, por 19,9 euros, sendo entregue em casa.