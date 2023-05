Com vista para o Atlântico, o Bago du Vin renovou a carta a pensar na época mais quente. O restaurante do hotel InterContinental Cascais-Estoril é liderado por Pedro Lopes, chef-executivo, que privilegiou produtos locais na criação deste menu. Os pratos foram pensados de forma que os sabores se complementem entre si.

Com iguarias mais leves pensadas para aqueles que gostam de picar, há três novas entradas nomeadamente Salada de Legumes Primavera, com Abóbora Assada e Vinagre Balsâmico (18€), Ceviche Fresco de Dourada e Leche de Tigre (22€) e Pato Fumado, Beterraba Vermelha e Laranja do Algarve (20€).

Se o verão se predispõe para iguarias da nossa costa, os novos pratos de peixe, passam pelo Robalo de Linha Corado, Cevada Cremosa e Sucos de Caldeirada (26€) e pelo Peixe-galo do Atlântico em Manteiga Noisette, Pepino e Sapateira (28€).

Para os amantes de carne, o Bago du Vin criou Lombinho de Borrego a Baixa Temperatura, Pimenton de La Vera, Cremoso de Batata, Limão e Pistachio Crocante (28€), que se junta ao reinventado Supremo de Pintada Braseado com Batata-Doce de Aljezur e Molho à Portuguesa (24€) e ao Lombo de Novilho, Legumes da Época, Maionese de Alho Negro e Batata Jack (32€).

Nas opções vegetarianas há Risotto de Abóbora Assada e Tomate Cherry (22€) e Courgette Confit, Couscous de Legumes e Aipo em Rama (20€).

Para terminar, no que toca a sobremesas, o chef Pedro Lopes adicionou novas criações e trouxe de volta alguns êxitos das cartas anteriores, como a Envolvência de Morangos, Queijo Mascarpone e Chocolate Ruby (14€).

A Tarte de Chocolate Belga e Pistáchio Crocante (13€), o Pudim Abade de Priscos e Sorbet de Framboesa (13€) e a Tarte Desconstruída de Manga, Maracujá e Merengue (15€) são as novidades.

O Bago du Vin serve almoços e jantares (das 12h às 15h e das 18h30 às 22h30) todos os dias da semana. As reservas podem ser feitas por telefone, email ou no site do hotel (+351 218 291 100 ou reception.estoril@ihg.com).