São várias as novidades que a Nortada tem para apresentar agora que reabriu. Entre elas contam-se um novo menu, alterações ao espaço e um novo horário de funcionamento. Também o serviço ao balcão foi interrompido, para evitar que haja clientes de pé e se evitem os ajuntamentos naquela zona.

Para já, ao jantar e até ao dia 9 de julho, as reservas no Brewpub da Nortada são brindadas com a oferta de cerveja (até 5 litros por pessoa), a acompanhar uma ementa onde se destacam as Bolas de alheira e queijo (5 euros), as Costelinhas (8 euros) e o Beernoffi (3 euros), idealmente acompanhados de Lager, IPA e Coffee Break, respetivamente.

A nova carta pode ser acedida através do site da Nortada e está disponível não só para consumo no local como também em take away e delivery, através da Uber Eats.

A casa da cerveja artesanal instalada no coração do Porto está agora com as portas abertas de terça a domingo, entre as 17h00 e a 01h00 (sujeito às recomendações das autoridades - atualmente entre as 15h00 e as 22h30), e continua com lotação reduzida e um distanciamento mínimo de dois metros.

Fábrica Nortada Rua de Sá da Bandeira, 210, Porto Contacto: tel. 220 181 000; e-mail: geral@fcportuense.pt

Quem visitar a Fábrica Nortada poderá ver desde logo que o espaço ficou ainda mais seguro, maior e mais amplo do que o normal, facilitando o distanciamento entre mesas e entre pessoas.