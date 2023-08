“Vintage Special – Summer Edition” é a proposta de alojamento do The Vintage House, em casal ou em família.

Na chegada à propriedade tem uma oferta de vinho do Porto. No Library Bar, um dos ambientes mais recatados do hotel com livros antigos e jogos de tabuleiro, pode experimentar um dos vários cocktails que chegaram recentemente à carta, também incluído na Vintage Special – Summer Edition.

Croft Julep, Caipipink ou Extra Taylor’s são algumas das novidades disponíveis. Neste espaço, oferece-se ainda um crédito de 15€ para petiscar algumas iguarias como tábuas de queijos e enchidos, saladas, tostas com chips, pregos, bifanas ou hambúrgueres caseiros.

O restaurante do hotel, Rabelo, abre ao almoço e ao jantar para dar a conhecer os melhores sabores da região, com um toque contemporâneo. Seja na sala ou na esplanada, recentemente ampliada e com uma vista panorâmica, pode experimentar uma refeição concebida pelo chef, Carlos Marques, num menu composto por três pratos e uma seleção de bebidas.

O dia celebra-se começa com o buffet de pequeno-almoço, servido na Salão do Rio. Para exercitar o corpo e relaxar a mente, o hotel convida os seus hóspedes a darem um mergulho na piscina exterio ou a aventurarem-se no court de ténis, onde as raquetes e bolas serão fornecidas.

O programa é válido até ao fim do mês de agosto.