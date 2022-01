Um símbolo português (re)conhecido nos quatro cantos do mundo, com uma versatilidade quase inesgotável, entre harmonizações gastronómicas, criações culinárias e bebidas surpreendentes. Há muitos motivos para celebrar o Dia Internacional do Vinho do Porto e outras tantas formas de fazê-lo.

A Croft, casa de Vinho do Porto com mais de 400 anos de história, deixa, por momentos, o consumo mais tradicional da bebida e faz brilhar o Croft Reserve Tawny em versão cocktail, simbolicamente batizado de “Holiday in Porto”.

Criado originalmente pelo "Beautiful Booze", site internacional dedicado aos cocktails, e com inspiração numa visita feita à cidade do Porto, a sugestão apresentada pela Croft traz uma proposta fácil de preparar em casa, em poucos minutos e com ingredientes simples.

Tudo começa com o Croft Reserve Tawny, de aromas que vão do caramelo à uva-passa ou cravinho, e também de sabores, com notas de especiarias, nozes, groselhas e compota de morango. A receita do “Holiday in Porto” acrescenta-lhe licor de laranja, sumo de limão e xarope de mel. Depois de juntos e bem mexidos, basta adicionar-lhes água quente e, para o efeito final, decorar com casca de laranja.

Para os interessados fica a receita:

Ingredientes

6 cl de Croft Reserve Tawny

3 cl de Licor de laranja

1,5 cl de Sumo de limão

1,5 cl de Xarope de mel

9 cl de Água quente

Preparação

Adicione todos os ingredientes no copo, exceto a água quente. Mexer bem e adicionar água quente a gosto.

Decorar com casca de laranja.