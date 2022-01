No Tasca da Memória o menu, totalmente harmonizado com vinho do Porto, tem como entrada Cogumelos salteados, seguido de um Bife de atum de cebolada e batata cozinha ou Bochechas de porco e puré de batata como pratos principais, finalizando com um Abacaxi com raspas de lima ou pudim da memória com vinho do Porto. O menu inclui ainda vinho tinto ou branco do Douro e um cálice de Vinho do Porto ruby.

O restaurante Tasca da Memória, localizado em Lisboa, no Bairro da Ajuda é um espaço que pretende recuperar antigas receitas e tradições culinárias, atualizando-as para o século XXI.

Tasca da Memória Calçada do Galvão, nº 8, Lisboa Contactos: tel. 211 566 266; e-mail reservas@tascadamemoria.pt

O preço do menu inspirado no vinho do Porto é de 35 euros por pessoa. A experiência está disponível ao almoço (12h30-15h00) e ao jantar (19h00-22h00).