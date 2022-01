Ano Novo Chinês merece ementa a preceito no restaurante The Old House

O Ano Novo é uma das datas comemorativas mais importantes e mais populares da cultura chinesa. Uma época do ano conhecida como a Semana Dourada Chinesa, com início na véspera do Ano Novo Lunar, entre 31 de janeiro e 6 de fevereiro e marcada por dois calendários, o lunar, com início a 1 de fevereiro e pelo calendário solar, usado como referência no Feng Shui e na Astrologia Chinesa Ba Zi, que sinaliza o 3 de fevereiro, quando se inicia, em 2022, o Ano do Tigre.

A Semana Dourada Chinesa não acontece apenas na China. Outros países registam comemorações expressivas. Momento para os chineses, presentes nos quatro cantos do mundo, celebrarem e prepararem pratos tradicionais que simbolizam sorte. Pensando nisso, o restaurante The Old House, em Lisboa, prepara-se para entrar no Ano do Tigre com sugestões da cozinha da província chinesa de Sichuan.

créditos: Maria Mattos/The Old House

O chef Zhi Gang Xie, responsável pelo menu especial de Ano Novo Chinês, sublinha a tradição do seu país de origem de, durante a Semana Dourada, se comer gyosas e peixes inteiros, numa combinação para atrair sorte. Sendo assim, recomenda que a prova recaia na gyozas The Old House (4,7 euros) recheadas com porco e a também camarão (7,7 euros), ambas sem picante e preparadas com farinha de trigo.

A secção da ementa dedicada aos peixes, faz referência ao Robalo cozido em molho picante (69 euros), que leva, além do peixe, suancai, gengibre, cebolinho, alho, malagueta, vinagre e ovo. Ementa que também apresenta o Peixe assado da casa (69 euros), com brócolos, batata tofu desfiado, alga chinesa rebento, sésamo e amendoins que, na versão picante, ganha o reforço saboroso da malagueta e da pimenta Sichuan (69 euros).

Entre as sugestões, refira-se o Robalo a vapor (69 euros) com cebolinho, gengibre e molho malagueta. Outro destaque é o Robalo com pasta de feijão (69 euros).

The Old House Rua Pimenta, nº 9, Parque das Nações, Lisboa Contactos: tel. 218 969 075

Ainda entre os pratos quentes sugeridos para a celebração, está a Perna de rã com folha de chá (29,9 euros), pois na China está ligada ao elemento yin e vista como símbolo da boa sorte. Já a finalização do banquete comemorativo fica por conta da "União Perfeita" (10,9 euros), sobremesa que inclui uma porção do mochi, o bolinho feito de arroz glutinoso moído em pasta e depois moldado, sésamo, açúcar, que é consumido tradicionalmente no Ano Novo também para dar sorte.