O bairro cultural da Amadora ganha duas novidades na restauração que, além de expandir e diversificarem a oferta do espaço Foodies Paradise no The Hood, proporcionarão uma experiência que pretende agradar até os paladares mais exigentes.

Com um ambiente jovem, descontraído e irreverente, o Sami Sushi vem preencher uma lacuna na oferta de comida asiática no espaço e apresenta um conceito diferenciador, que vai além do que estamos habituados a encontrar num shopping resort.

A carta diversificada e inovadora, os ingredientes frescos e de altíssima qualidade e a decoração moderna com apontamentos da cultura japonesa, são apenas alguns dos detalhes que fazem do projeto de Rafael Luz, um destino único e imperdível.

Sami Sushi créditos: The Hood

Sob a direção do Sushi Chef Lucas Oliveira, a cozinha destaca certas iguarias como Gunkan A-tuga com atum, ovos de codorniz e azeite de trufa, o Uramaki Nikkei com caranguejo king, atum, manga e tobiko e ainda a experiência SAMI Moments, uma seleção de pratos de degustação, desenvolvido especialmente pelo chef.

Como se não houvesse já razões suficientes para uma visita ao Sami Sushi, vale ainda referir que a cozinha, onde a magia acontece, está inserida num school bus intervencionado pelo artista português Oker.

Após a refeição, segue-se o café e, por que não, um pastel de nata? A novidade é o recém-aberto Vegan Nata, um conceito também diferenciador que pega no tradicional pastel de nata português, reinventando-o numa versão sem derivados de animais.

Vegan Nata créditos: The Hood

O The Hood recebe o terceiro espaço do Vegan Nata em Lisboa que já é um must entre veganos e não-veganos. Além dos pastéis de nata, o espaço faz ainda o pairing perfeito através do café, cappuccino, macchiato e chocolate quente.

Com uma grande preocupação pelo ambiente, a marca tenta sempre encontrar formas de reduzir a pegada ecológica ao máximo tendo já adotado embalagens sem plástico, desde a água “No Plastic Water”, aos copos, palhinhas e pratos comestíveis da Soditud, sempre dentro do âmbito da qualidade, sustentabilidade e com certificado vegan.