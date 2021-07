Seja em cone ou em copo, com chocolate ou sabor a fruta, gelado é uma das sobremesas preferidas em todo o mundo. Um dos símbolos do verão e do calor, mas também muito ligado ao conforto e ao consolo emocional, o gelado é uma paixão mundial que pode ser apreciado também em casa com entregas grátis, através da Takeaway.com, a 18 de julho, Dia Mundial do Gelado. As entregas efetuam-se nos concelhos de Cascais, Lisboa, Oeiras, Porto e Vila Nova de Gaia.

Quanto às tendências nacionais, os sabores preferidos dos Portugueses, de acordo com a Takeaway.com, “são chocolate e caramelo. Em junho, os populares Sundae e McFlurry foram os gelados mais pedidos em Portugal”.

Uma das novidades de verão é a chegada à Takeaway.com da Santini, cadeia de gelados artesanais italianos. Criada por Attílio Santini na Praia do Tamariz, a cadeia com mais de 70 anos e várias lojas no país é uma atração turística, tendo servido membros de casas reais.

Para além das novidades, a mesma plataforma, indica-nos quais são as geladarias mais requisitadas no nosso pais de acordo com os pedidos dos utilizadores da Takeaway.com.

Artisani – Conhecida pelos seus gelados artesanais e por sabores tão emblemáticos como o After Eight, o cheesecake de frutos vermelhos, a avelã ou o chocolate, que se juntam em caixas de vários tamanhos.

Weeel Frozen Yogurt – A cadeia de iogurte gelado presente em vários pontos do país é uma das preferidas dos Portugueses, com caixas que trazem também os toppings e as frutas.

Gelados Neveiros – A tradicional geladaria do Porto, famosa pelos gelados artesanais, dispõe de caixas de litro e meio litro, além dos famosos bolos gelados.

Gelataria Tchipepa – Uma famosa geladaria de Cascais, que faz já parte da tradição da vila, a Tchipepa disponibiliza caixas de litro e meio litro com os seus gelados.

Lab Gelati – Situado na Parede, o Lab Gelati tem vários sabores deliciosos, fabricados diariamente em loja, que vão encher as medidas aos fãs de gelados.

Café Jeronymo – Além das suas tão cobiçadas bebidas especiais e tostas, os cafés Jeronymo têm também duas opções de box de gelado de 50 cl e 1 l para encomendar os seus sabores preferidos, desde morango, caramelo salgado, até ao sorvete de limão.

Gelataria do Porto – A Geladaria da cidade Invicta tem várias opções, desde as caixas de dois litros às de meio litro, waffles e outras.

Amorino – Os famosos gelados artesanais italianos em forma de rosa, contam com sabores clássicos e premium como Baunilha Bourbon de Madagascar e Caramelo com Manteiga Salgada com sal do Mar de Guérande.

McDonald’s – A famosa cadeia de restaurantes não é uma geladaria, mas os Sundaes e Mcflurries ocupam já um lugar no coração dos portugueses e, exclusivamente na Takeaway.com - até ao final do ano, não tem valor mínimo de encomenda, nem custos de entrega.