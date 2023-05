A pensar nas comemorações do Dia da Mãe, o Lisbon Marriott Hotel, em Lisboa, sugere um brunch buffet temático, assinado pelo chef Dominic Smart, no restaurante Citrus.

O brunch acontece ao som de música ao vivo com o dueto de Bossa Nova de André Marques e Daniela Mendes, com vista para o jardim tropical do hotel.

O menu inclui pratos como pastéis de espargos e presunto, bruschetta de creme de cogumelos ou cocktail de marisco, na mesa de frios, sopa de cenoura e lentilhas, shakshuka, ovos mexidos com salsa, supremo de frango recheado com ricota e espinafres, bacalhau com couve-flor ou chouriço mornay, na mesa de quentes.

As sobremesas também têm um destaque especial com opções como mil folhas de baunilha, cheesecake de morango, bolo de cenoura com cobertura de queijo de limão, panna cotta, pastel de nata com gelado, mousse de chocolate caseira com ginja ou fonte de chocolate com frutas frescas e marshmallow.

O brunch acontece entre as 12h30 e as 15h e inclui welcome-drink com um cocktail de assinatura. O preço é de 44 euros por pessoa. As crianças entre os cinco e os dez anos pagam metade.

O Lisbon Marriott Hotel uniu-se ainda ao El Corte Inglés e vai oferecer a todas as mães um voucher para uma sessão de personal shopper, na qual terá um especialista a mostrar-lhe as peças e acessórios à sua medida. Durante o brunch será ainda atribuído aleatoriamente um kit de cosmética para a rotina diária de beleza.

As reservas devem ser feitas pelos telefones 21 723 54 00 ou 91 25 48 979.