Terraço Editorial

O Terraço Editorial é um espaço com uma vista que alcança o Elevador de Santa Justa, o Convento do Carmo, o rio Tejo e as colinas das Amoreiras, juntando apreciadores de bons vinhos e da gastronomia portuguesa. Pensado pelo Chef Rui Rebelo, juntamente com o amigo e produtor do Vale do Douro e especialista em vinhos, Rodrigo Soares, o Terraço Editorial é um restaurante-bar localizado em pleno coração de Lisboa, no topo do edifício da loja Pollux, na Baixa lisboeta.

Tem uma biblioteca com mais de 190 vinhos, que privilegia os pequenos produtores, e convida a beber um copo e a apreciar uma vista quase panorâmica da cidade de Lisboa.

Relativamente à carta, há opções para todos os gostos. Desde petiscos, como croquetes de choco (7,70€), a tábuas de queijos portugueses (100g: 18,60€ e 150g: 24€) e enchidos (100g: 19,80€ e 150g: 26€), como pratos mais compostos, como a barriga de porco com azeite de avelãs (12,70€, atum com puré de raízes (13,80€) ou quinoa, courgette e maçã verde (11,60€).

V Rooftop Bar

créditos: The Vintage Hotel Lisboa

O V Rooftop Bar, localizado no 4º andar do The Vintage Hotel & Spa Lisboa, tem novos pratos e cocktails no menu, ao mesmo tempo que pode desfrutar da vista para a cidade de Lisboa.

Para todos os amantes de tomate, há agora de um gaspacho com pimentos padrón e pepino (6€), uma entrada refrescante e com sabor a verão. A pensar no verão, também foi acrescentada à carta uma salada de burrata artesanal com um mix de tomate, nectarina, cebola roxa, manjericão, azeitona e amêndoa (11€). Para os que não têm medo de arriscar, para além das asinhas de frango picantes (8€), podem agora provar o muito melhor que um hambúrguer, uma sandes de porco preto em pão de cerveja, cebola caramelizada, pickle de couve roxa, “fat chips” e molho BBQ (16€).

Go a Lisboa

créditos: Divulgação

É nas imediações da Casa de Goa, na Calçada do Livramento, que se encontra este espaço que é um pouco de tudo: terraço, miradouro ou um moderno rooftop. O Go a Lisboa abriu a 8 de julho.

Funciona toda a semana e há vários momentos de refeição ao longo do dia. Começa pelo brunch (entre as 10h e as 16h), passando pelo almoço (entre as 12h e as 18h30) e o jantar (a cozinha está aberta até às 23h). O serviço de bar também funciona diariamente até à hora de fecho do local.

A cozinha está a cargo da Chef Inga Martin. O menu de brunch é simples, com opções entre croissants, ovos, torradas, doces, iogurte e frutas.

O destaque vai para as panquecas, mel, frutos vermelhos, gelado de baunilha (5€), o croissant com ovos mexidos, bacon e abacate (6,75€), o croissant com salmão fumado, ricota e cebola roxa e espinafres (8,50€), os ovos benedict, bacon com hollandese de miso servido em bolo do caco (7,50€), que também tem a versão com salmão fumado (10€), a torrada de hummus de beterraba e abacate (5,50€) ou o barco de papaia, fruta, iogurte, mel e granola (6,50€). Os pães são de fermentação lenta e podem ser alterados para opções sem glúten.

No menu de almoço e jantar há outras opções entre entradas, bowls, pratos de carne e peixe e as tradicionais sobremesas, numa mistura entre petiscos portugueses e outras latitudes e há também um menu de tributo a Goa onde se destacam as tradicionais chamuças (3€), caril de camarão com coco e especiarias (18€), chacuti de frango (14€) e aletria geosa (4€) e bebinca (8€) nas sobremesas.

Outra aposta forte, ou não se tratasse de um terraço, são os cocktails de assinatura, do gin ao mezcal, com preços que variam entre os 9€ e os 11€.