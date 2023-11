Confesse, há dias em que a vontade de se aventurar frente ao fogão e a todos os apetrechos de cozinha equivale a dizer: “que aborrecimento”. Acresce que nem sempre abunda a inspiração para fazer de meia dúzia de ingredientes uma apetitosa refeição. Para mais, quando há que pensar em diversificar a ementa ou, em momentos especiais, confecionar um belíssimo menu festivo (aproxima-se a época do ano em que tal nos é pedido). É nestes momentos que um robot de cozinha assume o papel de salva-vidas culinário. Para mais quando falamos de um equipamento que agrega mais de 600 receitas pré-instaladas e reúne um conjunto de funções que são música para os nossos ouvidos culinários: amassar, cozinhar a vapor e refogar, disponibiliza programas automáticos que permitem cozer ovos, cozinhar em sous-vide (vácuo), cozinhar em slow cook (de forma lenta), fermentar, fazer purés, preparar smoothies, e fazer pré-lavagem, contabilizando dez programas no total.

A resposta para a nossa ansiedade frente aos tachos tem um nome. Este mês de novembro, o Lidl Portugal traz de volta às suas lojas o robot de cozinha Monsieur Cuisine Smart, já a partir de 30 de novembro até 6 de dezembro. Um regresso que, desta feita, se faz com uma novidade: a possibilidade de usufruirmos de 100% de desconto. Isso mesmo e com uma mecânica de participação muito simples. Passamos a explicar:

Na aquisição de cada robot, pelo valor de 499 euros, os clientes receberão durante dez meses, a cada dia 26 (a partir de janeiro de 2024), um cupão de 50 euros na app Lidl Plus para gastarem em compras durante sete dias, perfazendo um valor total de 500 euros.

Para aderir à campanha, ao dirigir-se à caixa para realizar o pagamento, o cliente tem de passar a app Lidl Plus no momento da compra. No final da compra, irá receber um e-mail com a confirmação.

Uma promoção que exclui a possibilidade de aquisição de cartões presente, leite para lactantes e livros.

Na prática, o valor que despendemos na aquisição deste multifunções na cozinha é-nos devolvido nos meses seguintes, com a possibilidade da compra de milhares de referências em loja, das áreas alimentares e não alimentares.

Sobre o robot de cozinha Monsieur Cuisine Smart abonam os predicados: O ecrã táctil de 8 polegadas a cores, apresenta-se como um dos maiores no mercado. Acresce que o robot inclui uma pega ergonómica e um motor de maior potência, com 1000 W e um funcionamento até 12 horas de trabalho contínuo.

Robot Monsieur Cuisine Smart em sete pontos - Funções amassar, cozinhar a vapor e refogar, disponibiliza programas automáticos que permitem cozer ovos, cozinhar em sous-vide (vácuo), cozinhar em slow cook (de forma lenta), fermentar, fazer purés, entre outras; - Ecrã táctil de 8 polegadas a cores, um dos maiores no mercado; - Pega ergonómica; - Motor de maior potência, com 1000 W e um funcionamento até 12 horas de trabalho contínuo; - Inclui mais receitas pré-instaladas, 600 no total, algumas das quais com vídeo; - Inclui comando por voz (Google Assistant); - Possibilidade de avaliar as receitas, adicionar notas individuais e preferências de ingredientes, criar receitas pessoais e partilhar na comunidade.

Como já referido, no que respeita ao software, o robot inclui mais receitas pré-instaladas, 600 no total, algumas das quais com vídeo, para ajudar na preparação, e outras com a possibilidade de adaptação de quantidades. Adicionalmente, o sistema inclui comando por voz (Google Assistant) e a possibilidade de personalizarmos a nossa interação com a máquina: o utilizador pode avaliar as receitas, adicionar notas individuais e preferências de ingredientes, criar receitas pessoais e partilhar na comunidade. Para que os dias corram sem sobressaltos na organização das compras e na preparação das receitas, podemos fazer o planeamento semanal e a lista de compras.

É caso para dizermos que “toda a cozinha cabe num só robot” e com a garantia que serve todos os gostos culinários, tendências alimentares, estilos de vida e experiência frente aos tachos. Ora, espreite algumas das muitas receitas que prepara no Monsieur Cuisine Smart: Rolo de carne e gratinado de batata-doce, Frango assado com mel, mostarda e legumes, Risotto de cogumelos, Estufado de feijão branco e enchidos, Tofu marinado, almôndegas com massa, Perna de borrego com hortelã, Salada morna de lentilhas, batata e abóbora assada, Quesadillas, Salada de bacalhau, Tiramisù, Bolo de bolacha.