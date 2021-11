À fonte de chocolate non stop, a Lavoratta (Rua de Santa Catarina, nº 357) juntou uma lareira instagramável, num cenário que enfrenta o frio de forma acolhedora. Bolos de lava de chocolate, Brownie de frutos vermelhos, Bolo red velvet, Chocolate quente com marshmallows, estão entre os pecados doces disponíveis na casa portuense.

Apesar de tentador a qualquer hora do dia, não há dúvidas que o cair da noite traz uma magia especial a este espaço que, embora especializado em gelados, já preparou a sua carta para aconchegar os dias mais frios e dar as boas-vindas àqueles que gostam de descontrair após o trabalho, deliciar-se com um jantar à luz da lareira ou até que procuram apenas um copo ou gelado após esta refeição.

Crepe com presunto, tomate, molho pesto, mozzarella fresca e vinagre balsâmico. créditos: Lavoratta

Para aconchegar a tarde, ou o pós-jantar, a Lavoratta propõe uma fatia de Bolo de lava de chocolate, Bolo red velvet, Brownie de frutos vermelhos ou Cheesecake de morango, a 2 euros/cada. Na categoria de bebidas a novidade principal passa pelo Chocolate quente servido com toppings para que o cliente possa saborear a gosto, sendo eles - marshmallows, chantilly e frutas - pelo valor de 2 euros (tradicional) e 2,5 euros (cremoso).

Na hora do jantar, os clientes podem deliciar-se com uma das opções de Crepes quentes: Cogumelos cremosos com cebola e óleo de trufa (6,5 euros), Pá fumada, queijo brie e ovo (6,5 euros), Tomate, molho pesto, mozzarella fresca e vinagre balsâmico (7,5 euros), Presunto, tomate, molho pesto, mozzarella fresca, vinagre balsâmico (7,5 euros) ou Salmão fumado, abacate e ovo (7,5 euros) e acompanhar com um copo de vinho branco ou tinto (3 euros/cada).

Cheesecake. créditos: Lavoratta

Como sobremesa, a Lavoratta tem novidades no que toca aos sabores dos gelados: Gelado de vinho do Porto, Gelado after-eight (com menta e chocolate), Gelado Floresta Negra (com nata, doce de cereja e bolacha), Gelado de Ovomaltine, Gelado de Ferrero Rocher e Gelado de red velvet (com pedaços de Bolo red velvet).

Gelados que podem ser servidos em copo ou cone Wafer Baunilha, produzidos artesanalmente na própria Lavoratta, e ainda acompanhados de toppings à escolha, como é o caso da fonte de chocolate quente Callebaut que tem um custo de 1,20 euros. Quem estiver indeciso, pode optar pela Experiência Lavoratta (4,7 euros), degustação que inclui três sabores de gelado à escolha e os toppings chantilly e chocolate quente.

A Lavoratta está aberta de domingo a quarta-feira feira, das 8h30 e as 22h00, e de quinta-feira a sábado, das 8h30 às 23h00