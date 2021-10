O programa “Palmela - Experiências com Sabor!” conta, este ano, com uma estreia, os Fins de Semana Gastronómicos do Arroz Carolino do Sado. Findo o primeiro fim de semana, de 29 a 31 de outubro, segue-se no calendário nova jornada gastronómica, de 5 a 7 de novembro.

O arroz produzido na região é o ingrediente principal de apetecíveis pratos de carne e peixe, como o arroz de tamboril e o arroz de pato. Os restaurantes participantes vão ainda apresentar deliciosas versões do tradicional arroz doce.

A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Palmela e pela Associação da Rota de Vinhos da Península de Setúbal.

Abaixo, encontra a lista completa dos restaurantes participantes, assim como os pratos à prova:

Palmela

Âncora & Serrano

Brejos do Assa. Tel. 265 501 236

Prato principal: arroz de tamboril

Sobremesa: arroz doce conventual

Café Duque

Largo do Pelourinho. Tel. 212 352 035

Sobremesa: arroz doce

Dona Isilda

Brás. Tel 212 333 255

Prato principal: arroz de pato

Sobremesa: arroz doce

O Correio Môr

(Encerra ao domingo)

Vila de Palmela. Tel. 210 822 755

Prato principal: arroz de tamboril

Sobremesa: arroz doce

Quinta do Anjo

Casa da Pimenta

Vila Amélia – Cabanas. Tel. 968 014 711

Prato principal: arroz de frango no forno

Sobremesa: arroz doce

Flavors - Sabores diferentes da nossa terra

Espaço Fortuna - Quinta do Anjo. Tal. 917 263 116

Prato principal: arroz malandrinho de tomate e pimentos com pastéis de bacalhau

Sobremesa: arroz doce

Lancelote

Cabanas. Tel. 212 880 924

Prato principal: arroz de marisco

Sobremesa: arroz doce

Marateca

Restaurante Marateca

(Encerra ao domingo)

Águas de Moura. Tel. 961 273 171

Prato principal: arroz carolino à lavrador

Poceirão

A Moagem

(Encerra sábado à noite e domingo)

Poceirão. Tel. 265 990 317

Prato principal: arroz de pato no forno

Sobremesa: arroz doce

Montalegre

Asseiceira. Tel. 265 995 662

Prato principal: arroz de marisco

Sobremesa: arroz doce