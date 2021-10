Dezenas de pratos vão estar à prova em mais uma edição da Quinzena Gastronómica da Aguardente DOC Lourinhã

Uma das únicas três regiões da Europa demarcada apenas para a produção de aguardentes – além de Armagnac e Cognac –, a Lourinhã produz aquela que é considerada uma das três melhores aguardentes do mundo. A distinção DOC (Denominação de Origem Controlada) é atribuída pela Comissão Vitivinícola Regional de Lisboa às aguardentes que cumpram e apliquem o regulamento que estabelece as condições dos solos, as características de cultivo e de tecnologias de vinificação, conservação e destilação, envelhecimento e engarrafamento.

À semelhança dos anos anteriores, a Quinzena volta a fazer da Aguardente DOC Lourinhã destaque de um conjunto de sugestões gastronómicas – e, pela primeira vez, também de cocktails. Sob o tema “Edição Restaurantes e Bares”, 19 estabelecimentos no concelho e na região demarcada da Lourinhã aceitaram o desafio de criar sabores diferentes, no prato e no copo, com a bebida. Ao todo, são 46 entradas, pratos principais e sobremesas, e seis cocktails a descobrir.

Nesta 10.ª Quinzena Gastronómica, como sempre, a experiência à volta da Aguardente DOC Lourinhã começa nas entradas: para abrir o apetite, os estabelecimentos participantes apresentam propostas que vão dos sabores regionais reinventados, como o choco frito com molho de iogurte ou o Camarão com migas à Bulhão Pato, às sugestões internacionais, como o Foie Gras servido sobre pão brioche e frutos vermelhos ou as Asas de frango com molho Teriyaki – todas elas confecionadas com a Aguardente da região.

Nos pratos principais as sugestões são também muito amplas, do peixe à carne, de Portugal ao estrangeiro. Sempre marcados pelo sabor característico da bebida, é possível provar uma Telha de Polvo ou umas Gambas à Guilho, Costeletas de borrego ou um Bitoque à portuguesa, Linguini al nero com gamberini flambeado ou Calzoni com cebola caramelizada, abóbora e presunto.

Para finalizar a refeição, as sobremesas servidas durante a Quinzena trabalham ainda o sabor da Aguardente DOC Lourinhã noutra dimensão. Em sugestões como o Cheesecake de caramelo salgado com amêndoa, o Pudim de coco e nozes, a Delícia de nata com crocante de bolacha ou o Brownie com gelado de natas está o mesmo espírito – desta vez adocicado – da reputada bebida espirituosa.

Para acompanhar a amplitude de sabores a provar na 10.ª Quinzena Gastronómica da Aguardente DOC Lourinhã, os cocktails, novidade em 2021, permitirão pensar e saborear a bebida de um novo modo. Propostas como o Lourinhã Sour, a Sangria de maracujá ou o Gin Noiva do Mar, em que a Aguardente é parte indispensável, são convites à descoberta de outras possibilidades.

A iniciativa é dinamizada pela Câmara Municipal da Lourinhã em parceria com os produtores Adega Cooperativa da Lourinhã e Quinta do Rol.