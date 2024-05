A 6 e 7 de maio, a Enoteca 17.56, espaço do universo Real Companhia Velha, situado no Cais de Gaia, realiza um evento de promoção de cocktails, com a presença de Bertario Martínez, um bartender muito experiente e vencedor da 2.ª edição do Royal Mixology Mexico.

