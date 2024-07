Manteigaria celebra 10º aniversário com ativações no Chiado e embalagens criadas por Vanessa Teodoro

Foi no início de julho de 2014 que tudo começou. Juntando a experiência de um pasteleiro “ancião” e a criatividade e o arrojo de um promissor chef de cozinha, nasceu a receita que uma década depois continuaria a encantar os portugueses. O espaço escolhido para a primeira loja foi o número 2 da Rua do Loreto, em Lisboa, casa da antiga Manteigaria União, cujo nome ainda hoje se pode ver na fachada e que foi adotado pela marca, aproveitando a importância desse ingrediente na sua receita.

O conceito original mantém-se: a transparência e o sabor. Os Pastéis de Nata são feitos à vista do cliente, soando um sino no exterior a cada nova fornada, para que todos saibam que há pastéis quentinhos, acabados de fazer.

créditos: Manteigaria

A Manteigaria celebra hoje, dia 8 de julho, o seu 10.º aniversário, lembrando as histórias da última década. Desde 2014, a marca abriu 10 lojas — oito em Lisboa e duas no Porto — e ainda foi além-fronteiras, tendo levado a tradição portuguesa até Paris, em agosto de 2023. Para este ano estão previstas novas aberturas.

Para assinalar a sua primeira década, a Manteigaria desafiou a artista portuguesa Vanessa Teodoro, uma artista multidisciplinar com uma identidade visual muito forte, que brinca com contrastes de cores, ritmo e flow dos elementos gráficos para criar obras arrojadas e com propósito. Vanessa já expôs no Reino Unido, França ou China e, este mês, entra na história da Manteigaria, desenhando a nova imagem das embalagens comemorativas dos 10 anos, que estarão disponíveis a partir de hoje.

créditos: Divulgação

Durante o dia de hoje, decorre também uma ativação na Praça Luís de Camões, no Chiado – berço da marca – onde, além de uma instalação a celebrar os famosos pastéis, se realizarão algumas atividades para descobrir quem são os verdadeiros conhecedores da Manteigaria.

Atualmente a Manteigaria conta com oito fábricas em Lisboa: Chiado, Time Out Market, Rua Augusta, Alvalade, Belém, Campo de Ourique, Saldanha e Parque das Nações, duas fábricas no Porto: Junto ao Bolhão e na Rua dos Clérigos e uma em Paris.

Em todas elas é possível assistir ao seu processo de fabrico distinto, com fábricas visíveis aos clientes para acompanhar os mestres pasteleiros em plena atividade artesanal.