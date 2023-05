A proposta de bolo d’A Padaria Portuguesa, Mascarpone com flores e corações comestíveis (28€ a unidade), promete fazer as delícias das mães e dos filhos. É produzido com morangos de Almeirim, no âmbito da aposta da padaria em fornecedores nacionais e produtos sazonais para assegurar a qualidade dos seus produtos, e inclui também flores e corações comestíveis.

Para quem quiser surpreender a mãe com flores frescas e perfumadas, A Padaria Portuguesa também tem disponível a 7 de maio, em algumas lojas de Lisboa, ramos de flores produzidos pela SAUDADE (16,90€ a unidade). Este especialista em flores trabalha apenas com flores da época, frescas e preferencialmente locais, para a elaboração dos seus ramos.