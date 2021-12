Para selar as celebrações dos 30 anos de Denominação de Origem e mais de 130 anos de espumante na região da Bairrada, a Comissão Vitivinícola da Bairrada (CVB) vai promover uma prova especial, em parceria com a ViniPortugal. O dia e o local estão escolhidos: 30 de dezembro, às 18h30, na Sala de Provas da ViniPortugal em Lisboa, situada na Ala Poente do Terreiro do Paço.

O desfile de espumantes vai ser composto por 11 referências, todas elas com Denominação de Origem (DO) Bairrada e que em comum têm o facto de ter ganho “Grande Ouro” e “Ouro” na edição deste ano do Concurso de Espumantes Bairrada. Em prova vão estar, desde logo, o Borga Bruto branco 2010, do produtor Campolargo Vinhos, e o Íssimo Baga-Bairrada Bruto branco 2016, das Caves Arcos do Rei, que foram os grandes vencedores da referida competição, ao arrecadarem a Grande Medalha de Ouro e a distinção de Melhor na categoria Baga-Bairrada – criada em 2015 e que conta já com mais de 30 referências.

créditos: Comissão Vitivinícola da Bairrada

A estes juntar-se-ão mais oitos espumantes, galardoados com Medalhas de Ouro: Aliança Grande Reserva Bruto branco 2015 (Aliança Vinhos de Portugal), António Marinha Reserva Bruto rosé 2018 (António Marinha), Borga Bruto branco 2010 (Campolargo Vinhos), Casa do Canto Grande Reserva Bruto branco 2016 (Anadiagro), Luiz Costa Pinot Noir Chardonnay 5.ª Edição branco 2016 (Caves São João), Marquês de Marialva Bical & Arinto Reserva branco 2017 (Adega de Cantanhede), Montanha Real Grande Reserva Bruto branco 2015 (Caves da Montanha), Primavera Bical Reserva Blanc de Blancs Brut branco 2015 (Caves Primavera), Quinta dos Abibes Sublime Brut Nature branco 2011 (Quinta dos Abibes) e o Trabuca Grand Cuvée 2.ª Edição Brut Nature branco 2016 (Pedro Guilherme Andrade).

A prova destina-se a um grupo de 20 pessoas, é paga e tem o valor de 10 euros. A prova vai ser conduzida por Pedro Soares, bairradino, enólogo e presidente da CVB – entidade que regulamenta a produção e certificação dos vinhos e espumantes da mais afamada e maior produtora desta categoria, em Portugal – e por Luís Carreira, coordenador de provas da Sala de Provas da ViniPortugal em Lisboa.

A inscrição é obrigatória e pode ser feita junto do local da prova, por telefone, para o número 213 420 690, ou por e-mail, para o provas.salalisboa@viniportugal.pt, sendo que só é válida depois de confirmada a disponibilidade.