A marca dá início às comemorações do seu 50º aniversário, que se celebra a 14 de junho, ao revelar uma nova parceria com a lenda do futebol Lionel Messi, que será o embaixador da marca nos próximos cinco anos, tornando-se no primeiro atleta a fazer parceria com o Hard Rock.

"Estou honrado em fazer parceria com uma marca tão reconhecida como Hard Rock, e ainda mais neste momento histórico - no seu 50º aniversário!" disse Lionel Messi.

“O desporto e a música fazem parte da minha vida, uma combinação perfeita entre a minha profissão e os meus tempos livres. A união dos dois é um grande sucesso e estou muito feliz que tenham contado comigo para este desfecho tão especial. É uma honra ser o primeiro atleta a fazer parceria com uma marca que tem uma história de parceria com lendas da música".

créditos: Hard Rock International

A parceria remonta às raízes do Hard Rock, quando as t-shirts mundialmente famosas da marca se tornaram realidade no momento em que o London Café original patrocinou uma equipa de futebol local no início dos anos 1970. A camisola da equipa tinha o logotipo do Hard Rock.

As t-shirts extras foram devolvidas ao café e dadas aos clientes fiéis. Eventualmente, o restaurante teve que abrir uma loja para lidar com a popularidade crescente das vendas das t-shirts. Até hoje, é um clássico do Hard Rock e que continua a ser parte integrante da identidade da marca.

Como parte da nova parceria, o Hard Rock também revelou uma nova coleção de merchandise inspirada no seu novo embaixador, Lionel Messi. Além do logotipo especial do 50º aniversário, as roupas mostram alguns dos símbolos mais icónicos do jogador, como o leão, o número 10 da sua camisola do Barcelona e o logotipo do próprio Messi.

Esta coleção junta-se à linha de merchandise icónica da marca, disponível em todas as suas lojas e lojas online.

Jim Allen, Chairman of Hard Rock International, e Messi selaram este acordo com uma troca de presentes original. Messi deu uma réplica autografada da sua bola de ouro, um gesto que Allen retribuiu com uma guitarra elétrica criada especialmente para Messi.

Uma réplica desta guitarra, autografada pelo músico, será exposta num Hard Rock a ser anunciado em breve, tornando-se parte do mais valioso acervo de objetos musicais do mundo.