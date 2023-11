O Dia Nacional do Mar, que se assinala a 16 de junho , foi o escolhido para serem retiradas do fundo do mar as 102 garrafas de Van Zellers & Co Vintage Port 2020 Ocean Aged, depois de um estágio de 11 meses nas profundezas do oceano. Trata-se do “primeiro Porto vintage da história a estagiar debaixo de água”, revela o produtor, em comunicado.

Neste processo de envelhecimento subaquático, o produtor afirma ter conseguido um vinho com intensidade, delicadeza e elegância.

As 102 garrafas lançadas oficialmente, a 8 de junho, no Dia Internacional dos Oceanos, e já têm destino, uma vez que a Van Zellers & Co comercializou todas as garrafas com distribuidores e o vinho vai chegar ao mercado no final do ano. Cerca de metade fica em Portugal e as restantes vão para países como Suíça, Finlândia, Áustria, Canadá e Reino Unido. As garrafas foram afundado em dezembro de 2022, no Porto de Sines, em colaboração com a empresa Ecoalga – Adega do Mar, especializada em armazenamento subaquático.

“Aqui as garrafas encontram 1 bar de pressão, que é um valor seguro para iniciar o processo de envelhecimento do Porto Vintage. As garrafas também vão beneficiar de uma temperatura constante e de um ambiente escuro para um bom desenvolvimento. E uma mais-valia são as belas algas marinhas que começam a aparecer nas garrafas”, explica Francisca Van Zeller, representante da 15º geração da família e gestora de Marketing e Comunicação da Van Zellers & Co, em comunicado.

De acordo com o produtor, este Vintage Port 2020 Ocean Aged foi produzido com as melhores uvas, oriundas de vinhas muito velhas, do coração do Vale do Douro, e colhidas integralmente à mão.

Como já tinhamos referido anteriormente, esta ação é uma parceria com a Zouri Shoes, responsável pela embalagem do vinho. A marca de calçado eco-vegan desenhou-a propositadamente em forma de concha, apenas com recurso a plástico recuperado da costa portuguesa (cerca de uma tonelada de plástico foi recolhida nas praias portuguesas com o contributo de 600 voluntários) e borracha natural.

Adicionalmente, mais de 600 crianças de São João da Pesqueira vão participar entre quarta e sexta-feira, um programa educativo organizado pelo Oceanário de Lisboa, sobre a importância dos oceanos, dirigido a crianças em idade escolar. As crianças dos seis aos 18 anos vão aprender com os maiores especialistas do país no oceano Atlântico, a diversidade da vida marinha e a melhor forma de a proteger.

“Este projeto é uma verdadeira fusão de tradição e inovação, um testemunho do nosso compromisso em elevar o vinho do Porto a novos patamares. Submergir as garrafas nas águas do oceano, onde a natureza exerce a sua influência única, foi uma experiência emocionante”, afirma a gestora de Marketing e Comunicação. “É um vinho que carrega a história do passado e a promessa do futuro, e estamos muito felizes por partilhá-lo com o mundo”, acrescenta.

Cada garrafa de Van Zellers & Co Vintage Porto 2020 Ocean Aged tem um PVP de 1000€, sendo que parte das receitas vão apoiar o programa de educação ambiental Planeta Oceano.