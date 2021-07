José Avillez e produtor de vinhos Dirk Niepoort juntos na criação dois néctares durienses

“Para mim, é muito interessante poder desenvolver vinhos do Douro assinados. Os vinhos e a gastronomia têm uma relação muito próxima, valorizam-se mutuamente e aprecio muitíssimo os produtos do Douro. Os novos vinhos foram pensados e desenvolvidos em parceria com o Dirk Niepoort, um produtor com grande valor, tradição e experiência na região e estou muito contente com o resultado”, sublinha José Avillez que passa a disponibilizar nos seus restaurantes a dupla de néctares Avillez/Niepoort Tinto 2017 e Avillez/Niepoort Branco 2017.

No que respeita ao Avillez/Niepoort Tinto 2017, um vinho muito gastronómico, provém de vinhas velhas com cerca de 50 anos, vizinhas à Quinta de Nápoles. Mistura castas típicas do Douro, com ênfase na Touriga Franca, Tinta Amarela e Tinta Roriz.

Nas notas de prova, “apresenta-se com uma cor rubi aberta, de coração mais fechado; no nariz é bastante tímido, desdobrando-se ao longo do tempo, mostrando aromas a fruta vermelha e alguma fruta do bosque, aliadas a notas de estágio em madeira. Na boca é leve e fresco.

créditos: Grupo José Avillez

Com grande potencial de envelhecimento, é um vinho com profundidade média, muito gastronómico. Acompanha bem pratos condimentados, carnes vermelhas, caça, grelhados, peixes gordos e pratos vegetarianos com cogumelos”, lemos no comunicado que acompanha o lançamento.

Já o Avillez/Niepoort Branco 2017 é um vinho fresco, com um enorme potencial de envelhecimento e que “expressa a vinha e o local de origem: vinhas que se situam a cerca de 600 metros de altitude, em solos de micaxisto, com uma idade superior a 80 anos e maioritariamente situadas na margem direita do rio Douro”.

Na prova, apresenta-se “com uma vertente mineral muito intensa e profunda, é muito complexo no aroma, com excelentes notas de tosta da barrica e ervas finas perfeitamente integradas no perfil citrino e ligeiramente floral. Com muita presença na boca, mostra-se muito fino e delicado nas notas de fruto branco e algumas especiarias. Um branco para ser apreciado em copo tipo Borgonha e que acompanha bem peixe assado, carnes brancas, pratos à base de natas, gratinados e risotos”, sublinha a já referida nota.

Os novos vinhos estão disponíveis para consumo nos restaurantes de José Avillez. Também podem ser comprados nestes espaços e nas lojas online de take away do Bairro do Avillez e do Cantinho do Avillez.