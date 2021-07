James Grant, mixologista e empregado de bar do Canadá, é o vencedor da edição de 2021 do World Class, o concurso mundial de bartenders anualmente promovido pela Diageo, uma das maiores empresas internacionais de comercialização de bebidas espirituosas. Após o cancelamento da edição do ano passado, o certame realizou-se, este ano, num formato exclusivamente virtual. O canadiano sucede assim a Bannie Kang, a sul-coreana que em 2019 ganhou o título representando a Singapura.

"Quando era mais novo, nunca pensei que me viria a interessar por esta área. Só comecei a beber álcool já depois de adulto", confidenciou o vencedor da competição internacional numa publicação que fez nas redes sociais. Depois de quatro tentativas frustradas, à quinta foi de vez. Para além do português João Sancheira, bartender do bar A Tabacaria, no Cais do Sodré, em Lisboa, James Grant teve como adversários Andrii Osypchuk da Ucrânia, Adam George Fournier dos EUA e Cal Byrne da Irlanda.

Na corrida ao prémio de melhor empregado de bar do mundo estavam também Mark McClintock da Grã-Bretanha, Mika Ammunet da Finlândia, Laura Brady dos Países Baixos, Hardeep Singh Rehal da Dinamarca e Evan Stroeve da Austrália, que completam o top 10. "Estou nas nuvens, a transbordar de felicidade, mas tenho os pés bem assentes na terra", confessou o mixologista português numa publicação que fez nas redes sociais, pouco depois de saber que era um dos 10 finalistas do World Classe 2021.