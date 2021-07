O próximo melhor empregado de bar do mundo pode ser o português João Sancheira. O bartender do bar A Tabacaria, localizado no Cais do Sodré, em Lisboa, integra a lista de finalistas da edição de 2021 do World Class, o concurso mundial de bartenders anualmente promovido pela Diageo, uma das maiores empresas internacionais de comercialização de bebidas espirituosas, que este ano se realiza num formato exclusivamente virtual. O mixologista luso disputa o título global nas próximas horas.

João Sancheira terá como adversários Andrii Osypchuk da Ucrânia, Adam George Fournier dos EUA, James Grant do Canadá, Cal Byrne da Irlanda, Mark McClintock da Grã-Bretanha, Mika Ammunet da Finlândia, Laura Brady dos Países Baixos, Hardeep Singh Rehal da Dinamarca e Evan Stroeve da Austrália. "Virtual ou não, a competição é real", afirma o vencedor da edição portuguesa do certame. "Estou nas nuvens, a transbordar de felicidade", confessou ainda, depois de saber que era um dos 10 finalistas.