Focado em oferecer experiências únicas e diferenciadoras a quem o visita, o hotel The Prime Energize, localizado em Monte Gordo, Algarve, vai receber, no dia 9 de outubro, um jantar vínico que promete combinar de forma surpreendente as criações outonais de Chakall e os vinhos da Adega João Portugal Ramos.

Diz-se que todas as garrafas de vinho têm boas histórias para contar e partilhar e, será na atmosfera intimista do restaurante FUEL, localizado no Prime Energize, que a ementa reconfortante do Chef Chakall – repleta de produtos sazonais e de origem local – se cruzará com os vinhos Marquês de Borba, dos mais emblemáticos de João Portugal Ramos, que viajaram desde as exuberantes paisagens alentejanas até ao Algarve.

A par e passo do serviço de cada prato e vinho, todas as harmonizações serão explicadas pelo Chef e pelo enólogo João Maria Portugal Ramos, os verdadeiros guias desta experiência gastronómica.

Assim, a refeição irá iniciar-se com o aperitivo Marquês de Borba Espumante Rosé de 2016, seguindo-se a sopa de castanhas e faisão, acompanhada por um Marquês de Borba Colheita Branco de 2019, e ainda a entrada carpaccio de novilho com azeite de trufas, o par do Marquês de Borba Vinhas Velhas Branco, 2019.

Já a torre de bacalhau sobre puré de abobora e cenoura irá partilhar o protagonismo com o Marquês de Borba Vinhas Velhas Tinto de 2018, enquanto o Marquês de Borba Reserva de 2015 é sugerido para a harmonia com o piano de vitela com chimichurri servido com gnocchi de batata doce.

Por fim, a tarte tatin de abóbora com gelado de requeijão e mel será acompanhada pelo Marquês de Borba Late Harvest de 2017, o primeiro vinho de sobremesa do Grupo.

Ideal para inspirar a recordação de memórias antigas e a criação de novas através dos sabores, texturas e aromas apresentados, este jantar especial terá disponibilidade limitada sujeita a pré-reserva e o valor será de 45€ por pessoa.