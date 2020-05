Jamie Oliver faz hoje 45 anos. Nascido em Clavering, em Essex, em Inglaterra, a 27 de maio de 1975, o popular e polémico chef e empresário da restauração britânico cresceu no pub/restaurante dos pais, onde passou muitas horas. Depois de estudar, começou a trabalhar como chefe pasteleiro no restaurante do chef italiano Antonio Carluccio. Foi lá que conheceu o cozinheiro e empreendedor italiano Gennaro Contaldo, que se tornaria seu mentor e com quem descobriria e se apaixonaria pela gastronomia italiana.

Em 1997, quando era sous-chef do The River Café, em Fulham, foi descoberto pela BBC, que em 1999 o desafiou a apresentar o seu primeiro programa de televisão, "The naked chef". A visibilidade que ganha leva os assessores de Tony Blair a convidá-lo para cozinhar para o primeiro-ministro britânico. Em 2005, tirando partido da fama internacional, Jamie Oliver lança uma campanha a favor da melhoria da alimentação infantil nas escolas e do combate à obesidade na infância, um problema global.

À medida que vai somando programas de televisão, livros de receitas e restaurantes, lança também uma linha de gadgets e utensílios de cozinha. Antes de fazer 30 anos, é um dos homens mais ricos do Reino Unido mas, a partir de determinada altura, as dívidas da sua empresas começam a acumular-se. No início de 2018, fecha 12 restaurantes e, em maio de 2019, tem mesmo de pedir insolvência. No fim de 2019, os prejuízos rondavam os 90 milhões de euros. Em Portugal, dá atualmente nome a dois restaurantes.

Para além do Jamie's Italian Lisboa, no Príncipe Real, também abriu o Jamie Oliver's Pizzeria Lisboa, no Chiado. "Tudo o que eu sempre quis foi tornar a culinária acessível a toda a gente e mostrar que podemos cometer erros. Eu passo a vida a cometê-los e não me ralo nada com isso", confessou mesmo numa entrevista. Casado com Juliette Norton desde 2000, o chef e empresário da restauração, o homem que mais livros vendeu no Reino Unido até hoje, é pai de cinco filhos, com idades entre os 18 e os 3 anos.