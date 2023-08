A cadeia de padarias, que começou por ficar conhecida pela sua versão de Pão de Deus, tem vindo ao longo dos últimos anos a alargar a sua oferta a outro tipo de produtos. Isso aconteceu recentemente, por exemplo, com a parceria com a queijaria Ortodoxo, situada em Azeitão.

Um dos regresso é a parceria com a Quinta das Mélias, produtor focado na agricultura biológica, em Alcochete, e a sua meloa biológica. O produto já se encontra disponível nas 63 lojas da marca, em copos de fruta (2,60€), que pode ser saboreada no momento ou levar em formato take-away.

Esta parceria faz parte de um processo de economia circular que começa com a entrega mensal de uma tonelada de borras frescas do café orgânico da Padaria Portuguesa à Quinta das Mélias.

As borras são utilizadas como fertilizante natural, permitindo o desenvolvimento e crescimento deste fruto num ambiente biológico. De acordo com o comunicado, em termos agrícolas, os benefícios das borras de café para os solos, após serem misturadas com outras matérias orgânicas, vão desde a melhoria da retenção da água, a potenciar a circulação de ar, uma vez que as borras aumentam os níveis de ferro, fósforo, potássio, magnésio e cobre do solo.

Ao fim de três meses de cultivo, A Padaria Portuguesa adquire, também mensalmente, 300kg destas meloas à Quinta das Mélias, as quais são enviadas intactas para as lojas onde, diariamente, são cortadas em pedaços e servidas em copos de fruta.