"Dans Le Noir" propõe um jantar na escuridão total que vem desafiar os sentidos e promove a união entre os colaboradores. Durante a experiência, os participantes são guiados por uma equipa de profissionais com limitações visuais, sendo convidados a explorar os sabores e texturas de uma forma verdadeiramente diferente.

O menu é uma surpresa até ao final da refeição, o que desafia os colaboradores a comunicarem entre si, de forma a tentarem adivinhar os ingredientes, texturas e sabores da mesma.

Entre as opções disponíveis estão a “Viagem Sensorial”, com três pratos por 55€, e a “Festa dos Sentidos”, que inclui harmonização de vinhos por 69€. Ambas as opções são projetadas para despertar a consciência sobre a importância da inclusão e da diversidade no ambiente de trabalho.

Para além de ser uma experiência gastronómica única, "Dans Le Noir" é uma excelente proposta de Team Building durante a época de Natal. As atividades são personalizadas de acordo com as necessidades de cada empresa, oferecendo uma oportunidade para os colaboradores se desligarem das rotinas diárias e de conviverem de forma mais autêntica, reforçando a importância do trabalho em equipa.

Para as empresas que procuram uma experiência de Natal verdadeiramente diferente, o Dans Le Noir é uma escolha que promete celebrar o espírito natalício de uma forma inovadora e memorável.