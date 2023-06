Inspirado no filme Super Mario Bros, o InterContinental Lisbon apresenta um brunch buffet em formato familiar e desafia os mais novos numa caça às moedas para ganharem diversos prémios.

Das saladas às sobremesas, destacam-se o salmão com ovo de codorniz, molho de mel e mostarda; os cogumelos salteados; as pizzas e os hambúrgueres; os cupcakes de Nutella e as panquecas com fruta e chocolate. Para beber pode optar pelos cafés e chás, ou por bebidas mais refrescantes como sumos naturais, smoothies, mimosas e milkshakes.

Além do menu, as famílias também podem contar com decoração temática, um insuflável, uma consola Nintendo Switch para os mais novos jogarem (em colaboração com o El Corte Inglés) e, ainda, a visita da personagem que vai alegrar as crianças neste dia especial.

Este brunch tem o valor de 38 euros, por pessoa, com estacionamento incluído, sendo que as crianças dos 4 aos 12 anos só pagam metade. As reservas podem ser efetuadas no site do hotel ou através dos contactos: 213818700 ou lisha.reservations@ihg.com.