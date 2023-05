Com o tema “Alimentação de Verão & Refeições On the Go” os participantes no workshop vão descobrir quais os alimentos a privilegiar no verão e como os podem confecionar na perfeição.

"Vamos aprofundar quais os alimentos ideais para consumir no verão, e porquê, e preparar um menu com muitas opções e ideias para refeições saborosas, leves e fáceis de levar. No verão queremos - e devemos - aproveitar o máximo de tempo fora de portas, para isso temos de ter opções completas e cheias de sabor, para que os convívios sejam ainda melhores", refere Vanessa Andrade, chef e mentora do Green Smiles. Os participantes vão degustar um menu completo à boleia de uma conversa saborosa e recheada de informação útil para fazer escolhas alimentares conscientes.

Workshop “Alimentação de Verão & Refeições On the Go” 1 de julho - 10h00 às 13h00

Local: Celeiro 1º Dezembro (Rua 1º de Dezembro, n.º 65 1200-357 Lisboa - perto do Rossio)

Valor: 29,5 euros/pessoa; 55 euros/dupla

Inscrições: hello@greensmiles.pt

Para aguçar o apetite, deixamos o menu a preparar e saborear a 1 de julho, das 1000 às 13h00: Pataniscas de legumes, Espetadas de tofu, Salada de verão, Salada verde, Salada vermelha (todas as saladas são refeições completas), Quiche de legumes, Gelado xpress. Uma ementa repleta de alimentos genuínos que prometem descomplicar a preparação das refeições para consumir em casa, na praia, no piquenique ou, simplesmente, à janela. Sem alimentos ultraprocessados, de origem animal ou difíceis de encontrar.

Como o verão é estação do ano para partilhar, “há uma oferta especial: venha com um amigo e o valor da inscrição será especial. Os participantes receberão também material de apoio com todas as receitas e sugestões para uma alimentação de verão equilibrada, nutritiva e saborosa. Todos os participantes terão, também, direito a um vale de 10% de desconto em compras no Celeiro - parceiro da iniciativa”, sublinha Vanessa Andrade.