Hangus - Beef Boutique, a loja de carnes premium que abriu no centro de Cascais

O espaço é recente mas há que voltar um bocadinho atrás para contar a sua história: o projecto Hangus nasceu 2019, numa loja 100% digital, assumindo-se como uma marca que oferece uma seleção de carnes premium, com denominação de origem e respeito pela natureza. Com entregas em todo o país, a Hangus comercializa produtos provenientes de todo o mundo.

Allan Chan e Mariana Moreira são as caras por detrás deste projeto que nasceu da paixão de ambos pela carne e pelos momentos de convívio que esta proporciona: “sempre tivemos o hábito de reunir amigos e família à volta da mesa para desfrutar de momentos de alegria. Um dia, em conversa, apercebemo-nos que a carne era o elemento comum a todos esses momentos e que estava sempre presente nas nossas melhores recordações”, conta Allan Chan.

Hangus - Beef Boutique

“A carne é, de facto, um alimento capaz de juntar as pessoas, promover histórias e experiências que marcam e por isso consideramo-la um ingrediente imprescindível nos momentos de celebração” afirma Mariana Moreira. Allan e Mariana decidem então criar um projeto que contribuísse para proporcionar estes momentos felizes e memoráveis a outros meat lovers, investindo em marcas com origem certificada, com carne de qualidade, biológica, livre de hormonas e antibióticos. E nascia assim a Hangus, “uma loja online com produtos premium, para os apaixonados por carne, pela gastronomia e por este estilo de vida”, explica Allan.

Com uma grande recetividade no digital, a Hangus abre em 2020 uma “loja-teste”, em Vilamoura, um espaço que permitia agora o contacto direto com os clientes e onde as pessoas podiam recolher mais informação sobre a carne, a sua origem, os tipos de corte, sugestões de confeção e até de apresentação. Foi então que resolveram apostar na Hangus - Beef Boutique, em Cascais. O espaço abriu as portas ao público no final de 2021 e encontra-se agora a funcionar em pleno, apresentando novos serviços, sendo alguns exclusivos desta loja. “Abrir uma beef- Boutique em Cascais já estava nos planos, mas queríamos sentir a reação do cliente e ver primeiro como tudo corria num espaço mais pequeno, no Algarve”, revela Mariana.

Miguel A. Lopes/Hangus - Beef Boutique

A Hangus - Beef Boutique em Cascais é, assim, uma loja inteiramente pensada para os amantes da carne e da gastronomia, sendo ao mesmo tempo a sede oficial da empresa. Especialista no tema da carne e dos cortes dispõe de produtos como Picanha, Entrecote, Vazia, Lombo, Alcatra, Maminha, T-Bone, Fraldinha, Entraña Fina, Brisket, Wagyu, Short Ribs ou Chuletón Dry Aged (carne maturada).

“A qualidade de uma carne está associada a diversos fatores tais como a raça do animal, a alimentação à base de pasto, que poderá ser complementada com grãos e cereais, e os cuidados na criação do animal, respeitando o seu o ciclo de vida. De entre as raças reconhecidas na produção de carnes de alta qualidade, procuramos oferecer produtos certificados, como a Aberdeen Angus, Hereford, Wagyu” explica Allan.

Hangus - Beef Boutique

No que à origem diz respeito há carne de todo o mundo e na Hangus. “Queremos dar às pessoas opções de diferentes origens para um mesmo produto”, afirma Allan. “Um animal de uma mesma raça, criado em condições distintas, apresenta necessariamente um sabor diferente e consideramos importante oferecer aos nossos clientes a possibilidade de experimentar essas diversas opções” explica. Austrália, Argentina, Brasil, Canadá, Espanha, Irlanda, Japão, Uruguai ou USA são alguns dos países que agora se encontram representados na Hangus - Beef Boutique, que já anda a estabelecer parcerias para ter também, em breve, uma carne de origem portuguesa.

A Hangus Beef Boutique disponibiliza ainda uma seleção de sais e temperos artesanais elaborados com elementos naturais; diversos vinhos portugueses e estrangeiros, escolhidos por um sommelier para a harmonização com as carnes; e acessórios e utensílios, como facas e tábuas, artigos que considera essenciais para um momento especial à mesa. No site, blogue e redes sociais, a marca disponibiliza constantemente informação, artigos e receitas com o objetivo de ajudar o cliente nas suas escolhas, informá-lo das novidades e incentivá-lo a confecionar as carnes da Hangus.

Para completar o menu, para além do serviço de Delivery - que entrega em Lisboa no próprio dia e no resto do país em 48 horas - a Hangus Beef Boutique de Cascais conta ainda com dois novos serviços: Hangus Tasting e Hangus Experience. O Hangus Tasting são eventos de degustação intimistas, que acontecem mensalmente na loja e onde se dá a conhecer as novidades e sugestões de preparação. Num ambiente descontraído, o espaço recebe até 16 pessoas em cada sessão de degustação, que tem a duração de cerca de 1h30m. Já o Hangus Experience são eventos privados em que marca oferece uma experiência personalizada incluindo todo o processo, desde a seleção das carnes até à participação de parceiros (chefs e grill masters).

As encomendas das carnes Hangus podem ser feitas por e-mail (geral@hangus.pt) ou por telefone (961 183 423) sendo as entregas gratuitas na Grande Lisboa e em Setúbal. Todos os outros serviços podem ser requisitados através dos mesmos contactos ou diretamente na Hangus Beef Boutique, na Avenida 25 de Abril, 970, em Cascais.