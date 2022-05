Após uma primeira edição, a Estrelacoop, organizadora do evento Borrego Serra da Estrela DOP, quer ir mais longe e pretende promover o evento além-fronteiras com um “piscar de olhos” a Espanha através de ações de promoção online e com a duplicação de restaurantes aderentes – já conta com mais de 30 espaços - nos municípios de Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, Manteigas, Nelas, Oliveira do Hospital e Seia.

Serão três dias de experiências gastronómicas com os restaurantes que se associam à iniciativa a garantirem nos seus menus, pelo menos, um prato confecionado com Borrego Serra da Estrela DOP. Entre os pratos não vão faltar o Borrego à Canastra, Borrego Assado no Forno, o Ensopado de Borrego, Borrego grelhado e novas leituras gastronómicas deste produto, como o crocante de Borrego Serra da Estrela DOP.

Também no âmbito destas jornadas gastronómicas decorrerão três showcookings com chefs: o primeiro acontece a 13 de maio em Lisboa, no restaurante a’Beira-te (jantar às 20h30) e contará com a confeção de um prato de borrego pelo chef Chakall. A 14 de maio, às 13h00, no restaurante O Gouveia em Oliveira do Hospital, será a vez do Chef João Quaresma demonstrar os atributos desta carne nobre e tenra criada nos prados da Serra. A terminar, a 15 de maio, pelas 13h00, o restaurante Sabores da Serra no Hotel Eurosol de Gouveia contará com o showcooking da autoria do Chef Paulo Cardoso.

O evento envolve as várias organizações da região, a Estrelacoop, a Associação Nacional de Criadores Ovinos da Serra da Estrela (ANCOSE), onde o borrego DOP é produzido, assim como os restaurantes, os hotéis, as câmaras municipais e os postos de turismo.