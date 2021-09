Há uma nova máquina de imperiais para experimentar em Lisboa e arredores. Leva três litros de cerveja e custa 22 €

A partir de hoje, há uma nova máquina de imperiais para experimentar em Lisboa, Oeiras e Odivelas. Está apenas disponível nos restaurantes Dote - Cervejaria Moderna, foi pensada para quatro pessoas, leva três litros de cerveja e custa 22 €. Batizada Dino em homenagem ao fino e ao nome do restaurante, tem a forma de uma taça e pretende unir pessoas à mesa. "A ideia surgiu numa conversa com a equipa de bar durante um jogo de futebol", revela João Gaito, o responsável de operações dos espaços.

"Para que saia um fino perfeito, a cerveja deve cair aproximadamente a meio do copo e devemos alternar a posição para vertical quando o copo estiver meio cheio. Quando encher até dois dedos do topo, está perfeita. Mas existe sempre aquele amigo que tem uma teoria espetacular. Queremos que as pessoas se divirtam à mesa e passem um bom bocado. Agora, qualquer cliente pode tirar a sua própria cerveja", anuncia João Gaito. Um suporte interno com pedras de gelo assegura a frescura permanente.

"É um produto criado em exclusivo para a marca", informa. "Para o match perfeito, temos um menu com uma vasta oferta de petiscos e pratos. Entre eles, destacam-se os cachorrinhos, os rissóis, as gambas à guilho, as carnes arouquesas, a picanha e as famosas francesinhas", refere. Em Lisboa, há um restaurante na rua Barata Salgueiro, outro na avenida da Igreja e um terceiro no centro comercial Amoreiras. O de Odivelas está localizado na rua Pulido Valente e o de Oeiras e no Oeiras Parque.