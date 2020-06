O ALTRAVOLTA emigrou de terras bellissímas, fala uma língua quase cantada e leva a casa dos lisboetas inúmeros sabores reconfortantes que fazem lembrar as receitas de avós italianas com twists cheios de atitude, que tornam os pratos mais modernos, diferentes e apelativos.

Inovador, prático e cómodo, o restaurante virtual ALTRAVOLTA oferece através do seu serviço de entregas ao domicílio, uma experiência gastronómica onde os sabores italianos se cruzam em combinações improváveis e que transformam escolhas tradicionais e convencionais numa verdadeira aventura para o palato pelo desconhecido.

Nos anti-pastis sugerem-se os Arancini, com arroz arbóreo, parmesão, recheio de enchidos e molho de mostarda e queijo, a Piadina de Salmão (9€), com rúcula, queijo creme e redução de vinagre balsâmico, os Ravioli Fritti, recheados com novilho e espinafres com molho pomodoro e ainda o Carpaccio de Novilho, temperado com especiarias, vinagrete, lascas de parmesão e acompanhado por spaghetti de curgete.

Raviloli Fritti créditos: ALTRAVOLTA

Especialmente confecionados para cada entrega e com a promessa de chegarem a casa em perfeitas condizziones, os verdadeiros protagonistas e a inspiração para a criação do conceito da marca são os risottos, não significasse Altra Volta “outra vez arroz”. Assim, repletos de cores, sabores, aromas e texturas, destaca-se o Risotti de Cogumelos Trufados, o de Salmão e Manjericão, o de Pato e ainda o de Ragu de Novilho.

Por fim, para acreditar que finais felizes não acontecem só nos filmes basta terminar a refeição com a Pana Cota de Chocolate Branco ou o clássico Tiramissu. Também tipicamente italiano é o Al Capone's Preferito, um cocktail à base de Martini que pode ser tomado como aperitivo ou para acompanhar a refeição.

Tiramissu créditos: ALTRAVOLTA

No contexto de incerteza vivido atualmente, Lisboa está a mudar e a restauração acompanha-a, adaptando os negócios e explorando ideias diferentes para criar novas oportunidades. Surgindo como uma reinvenção de si próprio, o ALTRAVOLTA foi transformado num restaurante virtual ainda antes de se poder estrear num espaço físico tal como tinha sido idealizado pelos sócios António Carrilho e Rui Jácome, que demonstram que com convicção e perseverança é possível abraçar a mudança e torná-la positiva.

Às voltas e voltas em Lisbona, o ALTRAVOLTA funciona diariamente no horário compreendido entre as 12h30 e as 22h30 e pode ser encomendado através de plataformas parceiras – a Uber Eats e a Glovo – mas também pelo seu serviço interno de entregas, fazendo o pedido através do seu contacto telefónico.

Caso se opte por fazer a encomenda diretamente com o restaurante, em pedidos acima dos 30€ são oferecidos dois cocktails e a entrega é gratuita no concelho de Lisboa, aplicando-se fora dessa zona uma taxa de entrega de 7€.

