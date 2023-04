As novas lojas da Delta querem proporcionar uma volta ao mundo por diferentes bebidas, criadas a pensar nos consumidores urbanos, contemporâneos, que vivem ou trabalham no centro das cidades. Na decoração do espaço encontram-se representações de vários países e das várias formas de beber café pelo mundo.

A par da oferta variada de bebidas à base de café Delta, são servidas refeições ligeiras e saudáveis, assim como pastelaria variada.

As primeiras lojas DELTA Espresso estão localizadas no LoureShopping, em Loures, e no Albufeira Terrace Shopping, em Albufeira, e estão abertas todos os dias no horário de funcionamento destas superfícies comerciais.

Até junho de 2023 estão previstas quatro aberturas, em diferentes localidades, de norte a sul do país, com duas tipologias de espaços: quiosques ou lojas.

As lojas DELTA Espresso localizam-se em centros comerciais ou em zonas exteriores mais movimentadas e são exploradas em regime de franchising. A longo prazo prevê-se a sua internacionalização.