Há novos pratos para provar no Memoria, um refúgio escondido em Campo de Ourique

Com a chegada da primavera é hora de repensar a carta. Foi isso que o Memória, restaurante em Campo de Ourique com um pátio escondido aos olhos de quem passa, fez recentemente.

Logo nas entradas, não faltam novos sabores como o Tonno di Chianti (12€), uma iguaria típica da zona da Toscana, que consiste em lombo de porco preparado como se de atum se tratasse, acompanhado com feijão branco e cebola roxa em pickle. Do lado menos tradicional, temos o brioche com salmão fumado e relish de maçã verde (15,5€).

O desfile de novos antipasti continua com o lingueirão aberto no forno com tomate cereja e alho (14,5€) e o vegetariano escabeche de cogumelos e veludo de cabra artesanal (10,5€), um prato que combina a acidez do escabeche com a cremosidade do queijo de cabra da queijaria artesanal Ortodoxo.

Para os apreciadores de pasta fresca, também são muitas as novidades, começando pelo Ziti al ragu di salsiccia fresca, um prato de conforto. Outra opção são os Ravioli in Brodo, uma versão do Memoria dos tradicionais Tortellini in Brodo, um prato típico da zona da Emilia-Romagna que consiste em massa recheada servida num caldo preparado à base de carne.

A oferta de pasta fresca fica completa com a Fregola ai frutti di mare, um tipo de massa tradicional da ilha da Sardenha que aqui é cozinhada num caldo de peixe e marisco. Para quem prefere uma sugestão mais consistente, o Ossobuco com risotto de açafrão é um clássico.

Há ainda uma nova pizza para conhecer. A Don Corleone junta tomate, scamorza, salsicha fresca e grelos salteados. Para terminar a refeição, a Torta della Nonna (6 €) é outra receita vinda da zona da Toscana, que aqui é acompanhada por uma bola de gelado.

créditos: Francisco Nogueira

Seja no intimista espaço interior ou no convidativo pátio exterior, o Memoria é o restaurante para aqueles que procuram inspiração italiana, mas com um toque de hospitalidade portuguesa.

O Memoria está aberto todos os dias da semana, em horário ininterrupto, das 12h às 23h30, e até às 00h30 às sextas-feiras e sábados. Aconselha-se reserva prévia para o número 21 099 8366 ou online através do site oficial do grupo Non Basta.