A chegada do outono não tem de significar uma pausa no consumo de gelado. Pelo contrário, as temperaturas mais baixas convidam a programas mais caseiros e a momentos de lazer no sofá, na companhia de uma manta, de um livro ou série e, claro, de um bom gelado.

A pensar nestes momentos, a marca nacional de gelados solidários artesanais Fratellini acaba de lançar a campanha “3 por 2”, com a oferta de uma caixa mono-sabor na compra de duas.

A campanha decorre até 15 de novembro e é uma excelente oportunidade para os fãs de gelados descobrirem os novos sabores da Fratellini: laranja, manjericão, lima limão e requeijão com abóbora e noz, todos feitos com ingredientes frescos e naturais, seguindo a verdadeira receita italiana.

Fratellini

Além destes sabores, foram criados novos formatos de caixa. Agora, já é possível adquirir um único sabor através da caixa mono-sabor de 480ml (de momento, as caixas mono-sabor ainda estão limitadas a alguns sabores), que se junta às opções de caixa média para dois sabores e à caixa grande com quatro sabores.

Existe ainda a possibilidade de adquirir um voucher oferta de uma caixa com quatro sabores e entrega incluída, um presente 100% solidário e delicioso.

Para que possa fazer a sua compra de forma mais rápida e intuitiva, a Fratellini acaba de lançar um novo site, que permite a todos os clientes adquirirem o seu gelado preferido, tendo a opção de o receber no conforto de casa ou levantar nos espaços take away em Lisboa, Almada e Cascais.

Recorde-se que a totalidade da receita das vendas dos gelados reverte a favor da Associação Vale de Acór.

A marca Fratellini surgiu em 2018, criada pela Associação Vale de Acór, uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, que trabalha desde 1994 no âmbito da recuperação de pessoas com adição, acolhendo-as e reinserindo-as na sociedade após o tratamento.

No início do projeto, o Vale de Acór levou dois dos seus antigos residentes a Pádua, Itália, onde fizeram duas formações em gelataria com a parceria da Cooperativa Giotto. Um dos residentes é atualmente o responsável pela confeção dos gelados, que os prepara na cozinha dos Fratellini, no Monte da Caparica.