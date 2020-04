No próximo dia 30 de abril, às 17h00, “A Pitada do Pai” marca presença na sessão live das Conversas com Barriguinhas, para, através de um workshop gratuito para futuros pais e com o objetivo de estimular a alimentação saudável na gravidez, ensinar a preparar duas receitas simples, saudáveis e deliciosas, perfeitas para o pequeno almoço, sobremesa ou até mesmo para o lanche: Granola na frigideira e pudim de chia com cacau.

Para fazer em simultâneo estes snacks em casa, basta ter os seguintes ingredientes:

Granola de frigideira

· 1 chávena de coco

. 1 chávena de flocos de aveia (ou flocos de trigo sarraceno)

. ½ chávena de sementes de abóbora

. ¼ chávena de cajus (ou outro fruto seco)

. ¼ chávena de castanhas do Brasil (ou outro fruto seco)

. ½ chávena de alperces secos

. ½ chávena de arandos (ou passas)

. 1 colher de sopa de canela

. 1 colher de sopa de óleo de coco (ou azeite)

. 2 colheres de sopa de xarope de tâmaras (ou outro adoçante)

Pudim de chia com cacau

. 2 chávenas de bebida de coco

. 6 a 7 colheres de sopa de sementes de chia

. 1 colher de sopa de farinha ou creme alfarroba (ou cacau cru em pó)

. 2 colheres de agave (ou geleia de arroz ou mel)

. Canela a gosto

. Framboesas (mirtilos ou morangos)

. Uma pitada de sal (opcional)

A participação na sessão é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória através do respetivo site.