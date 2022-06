Festival da Bola de Berlim promete adoçar com sabor a Nutella, caramelo e frutos do bosque

No verão habituámo-nos a tê-la apregoada nas praias. “Olha a Bola de Berlim” é frase recorrente nos areais nacionais a ativar o desejo por este bolo de massa fofa e com recheio de creme de ovo. Fora dos areais, a Pastelaria Batalha, na Malveira, aguça-nos o apetite com uma iniciativa a que chama festival e que tem na Bola de Berlim o mote para diversificar os recheios do pitéu que, apadrinhado pelos portugueses, conta com uma origem noutras latitudes.

No Festival da Bola de Berlim “estarão presentes sabores como Nutella, Kinder Bueno, Ferrero, caramelo salgado, doce de ovo, frutos do bosque e a poderosa Bola de Berlim tradicional”, sublinha a equipa da Pastelaria Batalha. As Bolas de Berlim terão o valor unitário de 1,15 euros.

Nos últimos anos, a Pastelaria Batalha (Av. José Franco Canas, nº 1), no concelho de Mafra, “conquistou prémios de melhor Pastel de Natal, melhor Pastel de Feijão, Queijadas, melhor Bolo Rei e Pão Saloio”, recorda-nos a equipa daquele estabelecimento.